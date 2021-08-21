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Празднования карнавала в Рио-де-Жанейро в 2022 году продлятся около 40 дней

В 2021 году из-за пандемии карнавальные гуляния были отменены по всей Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 августа. /ТАСС/. Уличные карнавальные гуляния 2022 года в бразильском Рио-де-Жанейро пройдут с 27 января по 6 марта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба муниципальной компании по развитию туризма Riotur.

Планируется, что в этот период в городе проведут порядка 500 уличных карнавальных шествий и парадов, представлений, на организацию которых, как ожидается, потребуется 3,5 млн реалов (около $650 тыс.) внебюджетных средств. В течение месяца компании - претенденты на организацию празднества должны будут подать свои предложения.

Как отметила глава Riotur Даниэла Майя, власти приняли решение объявить параметры конкурса максимально заранее, "чтобы самый большой праздник в Рио-де-Жанейро прошел превосходно".

К карнавальному сезону планируется также запустить мобильное приложение с расписанием всех шествий уличных блоков.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса карнавальные гуляния были отменены по всей Бразилии, рассматривалась также идея об их проведении в июне или июле, однако и от нее впоследствии было решено отказаться. Годом ранее в празднествах в Рио-де-Жанейро приняли участие порядка 7 млн человек.

Отмечается, что окончательное решение насчет карнавальных торжеств будет принято позже исходя из санитарно-эпидемической обстановки.

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Бразилия
Пандемия COVID-19
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