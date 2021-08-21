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В Якутске участниками акции "Ночь вакцинации" стали 170 человек

В рамках акции любой желающий без прикрепления и записи мог привиться от коронавируса

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Сто семьдесят человек приняли участие в проходившей в Якутске с вечера пятницы до утра субботы акции "Ночь вакцинации". В рамках акции любой желающий без прикрепления и записи мог привиться от коронавируса, сообщили ТАСС в Якутской городской больнице № 3.

"Всего 170 [человек] вакцинировано. Вакцины были "Спутник лайт" и "Спутник V". Медиков было задействовано: три врача, четыре медсестры и один фельдшер Якутской городской больницы № 3", - сказали в больнице.

Акция "Ночь вакцинации" прошла с 21:00 (15:00 мск) 20 августа до 07:00 (01:00 мск) 21 августа в здании Государственного театра эстрады. Желающим вакцинироваться при себе необходимо было иметь паспорт, СНИЛС и полис.

По последним данным, в Якутии первый компонент вакцины от коронавируса получили 302 602 человека. Использовано 79,74% вакцины от общего объема, поступившего в республику.

Теги
РоссияЯкутияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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