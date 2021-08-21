В Якутске установят памятник вакцине в авторстве Даши Намдакова

ТАСС, 21 августа. Четырехметровый памятник вакцине, автором которого стал известный скульптор Даши Намдаков, установят в Якутске, сообщила пресс-служба управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии.

"В столице Якутии планируется установить первый в мире памятник вакцине. Автором выступил известный в мире скульптор Даши Намдаков", - говорится в сообщении.

Композиция будет выполнена из бетона и будет представлена в виде человеческой руки, шприца, респиратора и ампулы. Высота конструкции - более 4 м. Власти города рассматривают варианты ее размещения.

"Скульптура устанавливается в знак благодарности медицинским работникам и ученым-изобретателям вакцин, которые спасли жизни сотен тысяч якутян", - отметили в ведомстве.

В Якутии выявлено 47,4 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, умерли 990 человек. В регионе фиксируется значительное увеличение роста заболеваемости - на 25% в возрастной группе 18-29 лет, сохраняется действие ограничительных мер.