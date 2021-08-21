ГУ МЧС предупредило о возможных ЧС из-за дождей в Еврейской автономной области

ТАСС, 21 августа. Сильные дожди на территории Еврейской автономной области могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию. Предупреждение об этом в субботу дало региональное управление МЧС, сообщается на сайте ведомства.

"По информации гидрометеорологического бюро города Биробиджана, днем 22 августа на территории Еврейской автономной области ожидаются местами сильные и очень сильные дожди. Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях из-за сильных дождей", - говорится в сообщении.

Силы и средства ведомства готовы к реагированию на возможные происшествия.

По данным синоптиков, в субботу и в воскресенье в Еврейской автономной области до плюс 27 градусов, дожди.

С 13 августа в Еврейской автономной области действует режим ЧС федерального характера реагирования из-за паводков.