Володин заявил, что техосмотр будет необязателен для покупки ОСАГО

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Водители с 22 августа смогут приобретать полисы ОСАГО без карты техосмотра, но сама эта процедура очень важна, осмотр надо проходить. Об этом в субботу в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"При оформлении полиса страховые компании больше не будут требовать диагностическую карту, что упростит для автомобилистов процесс заключения договора ОСАГО. Но это не означает, что техосмотр не нужно будет проходить вовсе", - отметил политик.

Володин напомнил, что, по действующему законодательству, если водитель автомобиля, не прошедшего техосмотр, станет виновником ДТП из-за технической неисправности, то страховка не будет действовать. "Например, если у автомобиля откажут тормоза и он столкнется с другой машиной, то сначала страховая по ОСАГО оплатит владельцу пострадавшего авто причиненный ущерб, а затем потребует у виновника аварии вернуть компании эти деньги", - пояснил спикер.

"А главное - своевременная проверка автомобиля позволяет вовремя обнаружить поломки и снижает риск аварийности из-за неисправности. Это помогает сберечь многие жизни", - заключил председатель Госдумы.

С 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты (отсутствие техосмотра) водителей начнут штрафовать на 2 тыс. рублей. Проверять наличие документа планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки. Вместе с тем с 22 августа этого года рядовым автовладельцам для оформления полиса ОСАГО необязательно будет предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром.

В свою очередь МВД России ранее направило в правительство предложения об отмене обязательного прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам, а для тех, кто будет проходить техосмотр добровольно, предложено снизить стоимость полиса ОСАГО и ставки транспортного налога.