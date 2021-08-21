Чернышенко: Нижний Новгород станет одним из самых удобных для семейного отдыха городов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Нижний Новгород после завершения всех преобразований к 800-летию города станет одним из самых удобных городов России для прогулок и семейного отдыха. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, поздравляя город с юбилеем.

"Весной и летом этого года город был похож на большую стройку. Программа преобразований к юбилею затронула все наиболее знаковые объекты: Нижегородский кремль и Ярмарку, Чкаловскую лестницу и набережные. Впервые можно будет пройтись по кольцу боевого хода кремлевских стен или прогуляться по территории Стрелки, где встречаются Ока и Волга. Преображается "Швейцария" - один из крупнейших парков России. Можно с уверенностью сказать, что Нижний станет одним из самых удобных городов страны для прогулок и семейного отдыха", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что Нижний Новгород чуть более 30 лет назад носил статус закрытого города. "В эти дни Нижний по атмосфере и ощущениям, напротив, является одним из самых открытых и гостеприимных мест России. Очень важно, что Нижний меняется, не изменяя самому себе, не теряя своей идентичности", - рассказал Чернышенко.

В Нижнем городе развиваются IT-направления, уделяется внимание культурным мероприятиям и сохраняется историческая городская среда. В планах строительство новых дорог и станций метром, создание IT-кампуса и перезагрузка исторического центра.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров также отметил, что город идет в ногу со временем, сохраняя историческую архитектуру и развивая новые идеи и проекты в сферах экономики, культуры и организации городского пространства. "Благодаря стойкости, таланту и мастерству нижегородцев Приволжская столица растет, становится важным индустриальным и духовным центром. Здесь навечно переплелись разные культуры и традиции, что и является залогом мирного, добрососедского отношения самых разных по крови, вере и происхождению людей", - приводят слова Комарова на сайте полпредства.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошли более 150 мероприятий. В нее включили в том числе события из мира спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа. Гала-шоу к юбилею, которое покажут в эфире Первого канала, состоится вечером 21 августа, его режиссером стал Илья Авербух.