Межрегиональный велопробег "Единый Кавказ - Великой Победе" стартовал в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Приуроченный к годовщине Победы в Великой Отечественной войне велопробег стартовал в Кабардино-Балкарии, почти 100 человек возложили цветы к мемориалу в городе Прохладный. Участники мероприятия посетят еще три региона Северо-Кавказского федерального округа. Об этом рассказал ТАСС в субботу руководитель проекта и президент Спортивного клуба "Рамзан" Мурат Халакоев.

"Мероприятие началось в Прохладном, почти 100 человек сегодня направятся из Кабардино-Балкарии в Северную Осетию, Ингушетию, а затем в Чечню. Планируется, что в каждом регионе к нам присоединятся еще участники, вместе мы возложим цветы к памятникам. Запущенный нами проект "Единый Кавказ - Великой Победе" реализуется в рамках госпрограммы России "Развитие физической культуры и спорта" при поддержке Минспорта России", - рассказал собеседник агентства.

Мероприятие пройдет в несколько этапов по значимым историческим местам, связанных с крупнейшими сражениями Великой Отечественной войны. Это - Прохладный, поселение Эльхотово, Назрань и Грозный. Второй этап - город Новопавловск Ставропольского края (сроки проведения прорабатываются).

Участники пробега возложат цветы к мемориалам павших воинов, им расскажут, как эти сражения сыграли ключевую роль в войне СССР с фашисткой Германией и как это в конечном итоге определило исход Второй мировой войны. После окончания проекта установят шефство АНО СК "Рамзан" над воспитанниками детских домов и интернатов, изъявившими желание стать участниками проекта.

Участники велопробега - это в основном молодые спртсмены из разных регионов. Но присоединиться к мероприятию могут все желающие.