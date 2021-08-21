В Чехии и Словакии прошли мероприятия к 53-й годовщине ввода войск в Чехословакию

ПРАГА, 21 августа. /ТАСС/. Памятные мероприятия, приуроченные к 53-й годовщине вступления войск пяти государств - членов Варшавского договора (СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии) в ЧССР (1960-1990), проходят в субботу в Чехии и Словакии. Основные акции с участием представителей высшего руководства обеих республик состоялись в Праге и Братиславе.

Венки к главному зданию Университета имени Коменского в Братиславе, где 21 августа 1968 года состоялся митинг протеста против ввода войск Варшавского договора, одной из первых возложила президент Словакии Зузана Чапутова. Об этом проинформировало Словацкое телевидение.

В Праге возложение венков с участием вице-премьера, министра финансов Чехии Алены Шиллеровой состоялось перед входом в главное здание Чешского радио, которое 53 года назад осуществляло прямую трансляцию из чехословацких городов, в которых проходили стихийные акции протеста против вступления войск Варшавского договора.

В Чехии в 2019 году был принят закон об объявлении 21 августа "Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации [Чехословакии] войсками Варшавского договора в 1968 году". МИД РФ в комментарии по этому поводу подчеркнул, что этот факт вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между нашими странами. В ведомстве отметили, что с "большим разочарованием" узнали о принятом законе, поскольку такой подход противоречит договоренностям 1993 года, которыми стороны заявили о желании "подвести черту под тоталитарным прошлым". Между тем аналогичный чешскому закон был принят в прошлом году в Словакии.

Чешские историки считают, что при событиях 53-летней давности в Чехии и Словакии, а также в период пребывания советских войск на чехословацкой территории с августа 1968 года по середину 1991 года от сопутствующих инцидентов погибли 406 граждан Чехословакии. Российские историки говорят о гибели 12 советских военнослужащих только в течение первого месяца после ввода войск Варшавского договора.