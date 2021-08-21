Полиция задержала одного из участников митинга прихожан УПЦ в центре Киева

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали одного из участников многотысячной акции протеста прихожан Украинской православной церкви (УПЦ, в духовном единстве с РПЦ), которая в субботу проходит у здания Верховной рады в центре Киева. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Протест верующих связан с визитом в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, чья раскольническая политика по созданию на Украине новой церкви уже привела к жесткому противостоянию на религиозной почве. Поводом для задержания на митинге якобы стал плакат с надписью "Андреевская церковь - достояние православия, а не сатанизма", который держал мужчина. По данным издания, задержанный находится в Печерском управлении полиции. Кроме того, издание отмечает, что сотрудники силовых ведомств получили команду пресекать попытки разворачивать плакаты с критикой Варфоломея и его действий.

В октябре 2018 года Верховная рада отдала в пользование Константинопольского патриархата Андреевскую церковь, отобрав памятник архитектуры у раскольнической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Этот жест, инициированный бывшим президентом Украины Петром Порошенко, многие в Киеве расценили как откровенную взятку патриарху Варфоломею.

Патриарх Варфоломей прибыл в Киев накануне вечером. Он уже успел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместно с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко) провести службу в Михайловском соборе. При этом патриарх Константинопольский контакты с канонической Украинской православной церковью игнорирует.

Ранее УПЦ выступила против приезда Варфоломея. В церкви заявили, что это усугубит раскол на Украине. Константинопольский патриарх, поддерживает в стране Православную церковь Украины, созданную в 2018 году из двух неканонических религиозных организаций. После создания ПЦУ на Украине с новой силой начались столкновения на религиозной почве: происходят нападения на прихожан и священнослужителей, храмы УПЦ насильно переводят под юрисдикцию ПЦУ.