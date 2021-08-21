Более 1,7 тыс. человек обеспечат безопасность футбольных матчей РПЛ в Москве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. человек будут следить и обеспечивать безопасность матчей пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), которая пройдет 21-22 августа на стадионах столицы. Об этом ТАСС рассказали в субботу в пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Столица обеспечит безопасность на матчах по футболу пятого тура РПЛ. Игра ЦСКА с "Ахматом" [место еще не определено] состоится 21 августа, а 22 августа "Локомотив" сыграет на домашнем стадионе с командой из Краснодара. За безопасность на матчах будут отвечать 1,7 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

Для обеспечения безопасности во время игры ЦСКА и "Ахмата" задействуют наряд численностью более 1 тыс. человек. Среди них около 630 сотрудников контрольно-распределительных служб, а также частных охранных компаний. Помимо этого за порядком будут следить около 270 военнослужащих Росгвардии и свыше 100 сотрудников полиции и ОМОНа.

"Охрану порядка во время игры на стадионе "Локомотив" обеспечат не менее 360 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных компаний, около 260 военнослужащих Росгвардии, а также примерно 130 полицейских и бойцов ОМОН. За охраной порядка будет следить наряд численностью свыше 750 человек", - уточнили в пресс-службе.

Стадионы и прилегающую к ним территорию уже изучили кинологи с собаками, а также представители МЧС.