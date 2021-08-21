ТАСС, 21 августа. Масштабная реконструкция на средства Единой дальневосточной субсидии завершилась в одном из корпусов музыкально-гуманитарного лицея в Улан-Удэ. Стоимость работ составила около 200 млн рублей, сообщила в субботу пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"В Улан-Удэ после реконструкции открылся музыкально-гуманитарный лицей. Масштабная реконструкция проходила в одном из корпусов лицея. В обновленном здании разместилась просторная художественная студия, два хореографических зала и многое другое. Строительные работы велись на средства Единой дальневосточной субсидии, финансирование составило около 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

Музыкально-гуманитарный лицей имени Д. Аюшеева занимает два корпуса, один из них реконструировали частично, а второй - радикально. "Ветхую двухэтажку снесли в 2020 году, на освободившейся площадке возвели новый учебный блок площадью в четыре раза больше прежнего. В новом корпусе для учеников предусмотрены художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские, кабинеты математики, истории, литературы, физики, химии, биологии с современным оборудованием", - отметили в пресс-службе полпредства.

Специалисты отметили, что развитие социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Бурятии из федерального бюджета предоставляется более 6,7 млрд рублей.

"Модернизация социальной инфраструктуры точек экономического роста регионов Дальнего Востока находится на особом контроле руководства страны. Дополнительные средства выделяются из федерального бюджета. Эти деньги идут на строительство и ремонт школ, больниц, детских садов, спортплощадок, обновление дорог и коммунальной инфраструктуры. Для того, чтобы жизнь дальневосточников становилась лучше", - цитирует пресс-служба Юрия Трутнева.

До конца года в Бурятии в рамках программы запланировали строительство и реконструкцию детского сада в городе Кяхта, двух домов культуры в селах Романовка и Нестерово, в Улан-Удэ достроят и реконструируют региональный центр единоборств, два пищеблока школ, медицинские учреждения.