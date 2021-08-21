Мурманская область примет первый арктический этап World Travel awards

ТЕРИБЕРКА /Мурманская область/, 21 августа. /ТАСС/. Мурманская область станет местом проведения церемонии награждения первого арктического этапа международной награды в сфере туризма World travel awards. Соответствующее соглашение подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент компании World media and events limited, представляющей конкурс, Грэм Кук, на шестом арктическом фестивале "Териберка".

"Подписание соглашения с Мурманской областью будет способствовать продвижению арктического туризма в мире. Все это разнообразие, которое здесь есть, будет показано на ведущих мировых каналах, социальных медиа. Мы хотим провести большое мероприятие. Оно будет первым в мире по арктическому туризму, куда мы привлечем специалистов со всего мира", - отметил Грэм Кук. Он добавил, что у Мурманской области огромные возможности для бизнеса и инвестиций.

"Никто на север не едет отдыхать в люксовых условиях. Туристы приезжают за теми эмоциями, которые дают Арктика и Мурманская область", - подытожил Кук.

Премия World travel awards считается туристическим "Оскаром" и проходит в несколько этапов: национальный, региональный и международный. В 2022 году новым региональным этапом, помимо европейского, африканского, азиатского и других, станет арктический. Первый арктический этап международной премии World travel awards планируется провести в Мурманской области в 2022 году.

О премии

Международная премия World Travel Awards считается самой престижной наградой в области туризма. В 2022 году она пройдет в 29-й раз. World travel Awards вручается более чем в 80 номинациях: "лучшие туристические направления", "лучшие города", "авиалинии", "туроператоры", "отели", "курорты", "достопримечательности" и другие. Премия присуждается по итогам голосования, в котором могут принять участие как специалисты отрасли, так и туристы во всем мире. Среди обладателей World travel Awards - российские города Москва и Санкт-Петербург.

О фестивале "Териберка"

Фестиваль "Териберка" стал визитной карточкой региона, ежегодно принимая около 5 тыс. участников и туристов, он проводится в Мурманской области с 2014 года, в 2020 году из-за пандемии не проводился. В 2021 году фестиваль включили в план председательства Российской Федерации в Арктическом совете.

Село Териберка с населением около 1 тыс. человек, расположенное в 120 км от Мурманска на берегу Северного Ледовитого океана, стало известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В последние годы - это популярное туристическое место, куда едут любители охоты, рыбалки, морских прогулок, дайвинга, сноуборда, кайтсерфинга и обычные путешественники, чтобы увидеть северное сияние, кладбище кораблей, ледовые поля и заснеженные океанские пляжи. Ежегодно село посещают до 40 тыс. человек, в том числе иностранцев.