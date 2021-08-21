Полет самолета Як-18Т открыл первый детский авиасалон в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Показательный полет самолета Як-18Т открыл 21 августа первый детский авиационно-космический салон ДАКС-2021 в Жуковском, передает корреспондент ТАСС.

Сразу после завершения официальной церемонии открытия праздника в небо над небольшим аэродромом, расположенным на живописной окраине города между двумя реками - Москвой и Быковкой, - взмыл самолет Як-18Т. Он показал несколько фигур высшего пилотажа, а также прошел на малой высоте над летным полем. Затем свое мастерство показали авиамоделисты, запустившие в воздух свои модели.

До конца дня на аэродроме будут проходить соревнования по авиаралли, показательные выступления по спортивному пилотажу, выступление парапланеристов. Здесь же проходят мастер-классы для ребят по авиамоделированию, выступления по истории авиации, встречи с летчиками и космонавтами. Также участники детского авиасалона смогут управлять воздушными шарами, изучить экспозицию самолетов малой авиации, авиамоделей и гидросамолетов, а также поучаствовать в запусках моделей ракет, пройти викторины по истории авиации и космонавтики.

Как ранее сообщил ТАСС глава Жуковского Юрий Прохоров, в рамках детского авиасалона и празднуемого в эти выходные Дня города пройдет Парафестиваль, участниками которого станут ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для них приготовили программу показательных полетов от лучших летчиков Жуковского, дети вместе с инструкторами смогут потом полетать на дельтапланах и парапланах, подняться всей семьей на воздушном шаре, поучаствовать в творческих мастер-классах, а также покататься на багги и лошадях.