Неофициальный символ ПМЭФ-2021 краб Юрий вернулся домой

ТАСС, 21 августа. Метровый краб Юрий, который стал неофициальным символом Петербургского международного экономического форума 2021 года, вернулся в село Териберка Мурманской области. По окончании проходящего там международного арктического фестиваля "Териберка" его выпустят в родную стихию, сообщило в субботу Министерство информационной политики Мурманской области.

"Краб Юрий, ставший неофициальным символом и самым популярным экспонатом стенда Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме, вернулся в Заполярье. Десятиногому северянину уготована еще одна почетная миссия - он принимает участие в VI международном арктическом фестивале "Териберка" <…>. По окончании "Териберки" Юрий будет выпущен в родную стихию", - говорится в сообщении.

Юрий находится в аквариуме в териберском ресторане "Сияние Севера". На фестивале с ним сможет сфотографироваться любой желающий посетитель заведения. По утверждениям участников ПМЭФ-2021, фото с крабом приносит удачу.

Мурманская область привезла на форум живого краба по имени Юрий, который "приносит инвестиционную удачу". Он поселился в большом аквариуме с другими обитателями Баренцева моря на стенде области и вызвал большой ажиотаж среди участников ПМЭФ. Позже для краба построили в Мурманске отдельный дом и завели собственный аккаунт в Instagram.

Фестиваль "Териберка" проходит 21-22 августа, он стал визитной карточкой региона, ежегодно принимая около 5 тыс. участников и туристов. Проводится в Мурманской области с 2014 года, в 2020 году из-за пандемии его отменили. В этом году фестиваль включили в план председательства Российской Федерации в Арктическом совете.

Село Териберка с населением около 1 тыс. человек, расположенное в 120 км от Мурманска на берегу Северного Ледовитого океана, стало известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В последние годы - это популярное туристическое место, куда едут любители охоты, рыбалки, морских прогулок, дайвинга, сноуборда, кайтсерфинга и обычные путешественники, чтобы увидеть северное сияние, кладбище кораблей, ледовые поля и заснеженные океанские пляжи. Ежегодно село посещают до 40 тыс. человек, в том числе иностранцев.