Жительница Красноярского края получила "Ладу" за крупнейший томат в истории города

ТАСС, 21 августа. Жительница города Минусинска в Красноярском крае Наталья Щербинина выиграла автомобиль "Лада Гранта" на празднике "Минусинский помидор" за выращенный томат, который превысил 2,2 кг. Такой вес помидора стал самым крупным в истории города, сообщает в субботу пресс-служба администрация Минусинска.

"Самым крупным томатом в истории города и абсолютным рекордсменом стал плод весом 2 270 г сорта "Минусинский крупный", который вырастила знаменитая на всю страну блогер-садовод Наталья Юрьевна Щербинина. Именно ей вручен главный приз - новенький автомобиль марки "Лада Гранта", - говорится в сообщении.

Впервые праздник День помидора прошел в Минусинске в 2004 году. Рекорд на самый крупный помидор поставили в 2011 году, чемпион того года потянул на 2,146 кг.

Помидоры завезли на юг современного Красноярского края (в те годы - Енисейской губернии) в XIX веке ссыльными декабристами. Благоприятный климат Минусинской котловины способствовал развитию овощной культуры. Так, в 1913 году на выставке бахчеводства и огородничества в Минусинске выставили местные сорта помидоров. Известный в те годы селекционер Старухин вырастил томат весом 745 г.