Чернышенко заявил, что Нижний Новгород обладает огромным туристическим потенциалом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил нижегородцев с 800-летием города и отметил, что Нижний Новгород обладает огромным туристическим потенциалом, и его экономика вскоре это почувствует.

"Город великолепно расположен логистически: сюда можно попасть всеми видами транспорта, очень удобно, и самолетом, и водным транспортом, и автомобильным транспортом, железнодорожным. Потенциал огромный туристический у города, и я думаю, что это экономика города тоже почувствует. Эта атмосфера не зря здесь создавалась, потому что она будет притягивать людей, которые будут здесь оставлять сердце, будут любить сюда возвращаться. Всех поздравляю с праздником, давайте порадуемся за нижегородцев", - сказал он журналистам в субботу.

Чернышенко отметил, что в городе присутствует ощущение атмосферы "грандиозного, яркого, красочного праздника". По словам вице-премьера, с 2015 года, когда президент РФ Владимир Путин дал старт подготовки к 800-летию, было сделано очень много. "И уже сейчас, наверно, никто не вспомнит, что было раньше, но 200 гектаров территории были благоустроены, более 5,5 тыс. деревьев украшают город, 15 тыс. объектов малых архитектурных форм [установлены]. Все это с большим количеством зеленых насаждений создает этот незабываемый праздничный фасад, который мы сейчас во время праздника можем увидеть", - заявил он.

Чернышенко также добавил, что за это время были решены многие логистические проблемы города. В том числе было отремонтировано 122 км дорог и две транспортные развязки.

"Мы понимаем, что любой юбилей - это не точка отсечения, а повод для того, чтобы держать тот самый темп и, самое главное, настроение, с которым команда губернатора и все новгородцы занимались подготовкой к празднику. Они вселяют уверенность, что дальше продолжатся улучшения города на радость жителям", - заключил вице-премьер.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошли более 150 мероприятий. В нее включили в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа. Гала-шоу к юбилею, которое покажут в эфире Первого канала, состоится вечером 21 августа, его режиссером стал Илья Авербух.