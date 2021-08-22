Нижегородская область планирует отремонтировать 664 объекта здравоохранения до 2026 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют отремонтировать по программе модернизации первичного звена здравоохранения 664 медицинских объекта, а также закупить 1,5 тыс. единиц транспорта для медработников. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Выполняем ваше поручение по модернизации первичного звена. Более 100 фельдшерско-акушерских пунктов, 664 объекта здравоохранения будет отремонтировано, приобретено 1,5 тыс. транспортных средств для медработников", - сообщил Никитин.

Он также рассказал о государственных мерах поддержки отрасли в связи с пандемией.

"В основном мы поддерживали выплатами тех, кто не попал под федеральные выплаты - волонтеров, медиков, технических работников больниц. [Направили] 260 млн рублей в 2020 году. А всего на борьбу с коронавирусом в 2020 году [выделили] 3 млрд рублей. Но так как ситуация с COVID-19 у нас остается напряженной, в этом году еще 1,5 млрд рублей за счет региональных денег было затрачено", - отметил губернатор.

По словам Никитина, всего на модернизацию первичного звена здравоохранения власти направят 15,5 млрд рублей.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения в РФ началась в 2021 году, она рассчитана до 2026 года.