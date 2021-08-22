В Туве на восстановленном курорте "Чедер" будут проводить постковидную реабилитацию

ТАСС, 22 августа. Постковидную реабилитацию планируют проводить на известном курорте "Чедер", восстановление которого началось в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил гендиректор ООО "Здравница Чедер" Владимир Монгуш.

Курорт на минеральном озере Чедер существовал с 1932 года, там проводилось лечение с помощью сероводородной грязи. Однако в 2013 году предприятие было признано банкротом и с 2014 года прекратило работу. Сейчас в Туве не хватает санаторно-курортных комплексов. В прошлом году началось восстановления курорта.

"Самое главное - планируем постковидную реабилитацию здесь. Лечебные свойства [местного воздуха] очень полезны. Cезон мы тут работаем, у нас даже строители, кто с бронхитом или бронхиальной астмой, чувствуют улучшение. Просто во время рабочего процесса дышат воздухом и по возможности выходят на берег озера", - сказал Монгуш.

"Кроме грязи, рапы озера, минеральных вод, которые выведены скважинами еще в советское время, в качестве лечебного фактора выступает степной, сухой воздух. Если гулять по вечерам или рано утром по берегу озера, то воздух будет, как морской [за счет испарений соленого озера]", - сказала директор НИИ медико-социальных проблем и управления Республики Тыва Кара-кыс Аракчаа.

Прием отдыхающих планируется уже в 2022 году. По словам Аракчаа, пропускная возможность курорта составит 8,5 тыс. человек в год, тогда как до закрытия там отдыхали ежегодно 3,5-4 тыс. человек. Сейчас жители Тувы за курортными услугами выезжают за пределы республики, лишь небольшое количество отдыхает на расположенном в труднодоступной таежной местности курорте "Уш-Белдир".

Создание санаторно-курортного оздоровительного комплекса "Чедер" входит в индивидуальную программу социально-экономического развития Тувы до 2024 года.