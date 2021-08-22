Мурадов сообщил, что на Форум друзей Крыма пригласят представителей из более чем 30 стран

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Руководителей клубов друзей Крыма из более чем 30 стран пригласят на форум, который пройдет в ноябре в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), сообщил ТАСС вице-премьер правительства региона - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

В учрежденную в 2017 году Ассоциацию друзей Крыма входят представители в том числе стран ЕС, Америки и Азии. Клубы как национальные подразделения одноименной ассоциации созданы для продвижения интересов Крыма и популяризации информации о крымском референдуме и жизни на полуострове.

"В рамках Ялтинского форума будет проходить международный Форум друзей Крыма. Мы приглашаем руководителей неформальных клубов наших друзей, существующих в 30 с лишним странах", - сказал Мурадов.

По словам постпреда, приглашения также будут направлены руководителям некоторых государств и правительств, политикам и бизнесменам.

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года традиционно в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов, тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии. В этом году из-за сложившейся ситуации с коронавирусом форум пройдет позднее обычных сроков - с 4 по 6 ноября 2021 года.