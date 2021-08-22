В Екатеринбурге не выявили превышения ПДК вредных веществ из-за пожаров

ТАСС, 22 августа. Замеры не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе Екатеринбурга, где накануне был смог из-за лесных пожаров. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области в воскресенье.

"21 августа 2021 г. проведены исследования качества атмосферного воздуха в г. Екатеринбурге в четырех контрольных точках на следующие показатели: взвешенные вещества, оксид углерода, двуокись серы, диоксид азота, углерод (сажа), формальдегид. В 18:00 дополнительно сделаны замеры на содержание мелкодисперсной пыли РМ 10 и РМ 2,5. Превышений ПДК не выявлено", - говорится в сообщении.

Ситуация с лесными пожарами в регионе очень сложная, площадь возгораний составляет 286 га (по данным на 21 августа), власти приняли решение бороться с огнем встречным палом. Ситуация осложняется аномальной жарой выше 30 градусов. С апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим.