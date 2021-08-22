Маршруты онлайн-гида "Узнай Москву" с начала лета посмотрели более 60 тыс. раз

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Экскурсионные маршруты на портале и в мобильном приложении "Узнай Москву" с начала лета посмотрели более 60 тыс. раз, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Всего в онлайн-гиде "Узнай Москву" доступно уже больше 160 различных маршрутов, в том числе авторских. Они помогают жителям лучше узнать свой город, познакомиться с историей знаковых зданий, интересными фактами о столичных улицах и даже целых районах", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Среди самых популярных летних маршрутов - прогулка по центру города "Покажи Москву", авторский маршрут по Москве детства с Филиппом Смирновым и аудиогид по саду "Эрмитаж".

"Узнай Москву" - интерактивный городской гид, совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. В нем можно найти фотографии и описания более 2 тыс. зданий, 670 памятников, 336 музеев, а также 21 виртуальный тур, 84 квеста и свыше 160 тематических маршрутов по различным районам столицы.