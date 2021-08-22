Лавров предложил проводить акцию "Сад памяти" по всему миру

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил сделать акцию в честь героев Великой Отечественной войны "Сад памяти" международной.

"Учитывая, что ветераны живут и в других странах, может быть подумать, сделать ее, вот эту акцию "Сад памяти" с высаживанием деревьев в память павших, придать ей международный характер", - сказал он во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия".

Лавров также сообщил, что власти ДНР и ЛНР в ходе контактов с РФ просят помочь поддерживать в надлежащем состоянии мемориалы в честь героев Великой Отечественной войны на территории самопровозглашенных республик. "Мне кажется, что это можно было бы предусмотреть в рамках тех программ, которые сейчас существуют в России по оказанию гуманитарного содействия этим республикам", - добавил министр.

Акция "Сад памяти" началась в городе-герое Севастополь в 2020 году, она была приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тогда акция впервые достигла своей цели - высадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. Она была организована всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы.