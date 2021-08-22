Пляжный фестиваль красок "Цвета России" прошел в Сириусе в День флага России

СИРИУС /федеральная территория/. 22 августа. /ТАСС/. Фестиваль красок "Цвета России" собрал в воскресенье сотни участников со всей страны на одном из пляжей в федеральной территории Сириус, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На праздник в Сочи и Сириус приехали сотни молодых людей. География участников охватила десятки городов от Москвы и Санкт-Петербурга до Тобольска и Благовещенска.

Главными цветами фестиваля красок в День флага России стали белый, синий и красный. По словам организаторов, праздник стал одним из самых фотографируемых событий этого лета.

Вопреки прогнозу погоды, который обещал дождь в Сочи и Сириусе 22 августа, в праздничный день ярко светит солнце. Хорошее настроение у участников фестиваля поддерживали яркие фотозоны, созданные специально ко Дню флага России. Не давали скучать гостям диджей и музыкальная группа, акробатическое и танцевальное шоу, а также известные блогеры.

Государственный триколор в этом году отмечает юбилей. Ровно 30 лет назад члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном бело-сине-красном флаге. Официально его утвердили в качестве государственного флага 1 ноября 1991 года. День флага установили в соответствии с указом президента России от 20 августа 1994 года. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое подняли на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.