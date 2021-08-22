"Единая Россия" и ЦБ прорабатывают поправки о защите от списания по кредитам соцвыплат

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" вместе с Центральным банком прорабатывает поправки в законодательство, которые позволят защищать от списания по кредитам любые социальные выплаты. Об этом сообщила в воскресенье замглавы Минтруда РФ, кандидат в депутаты Госдумы Ольга Баталина на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями "Единой России".

Она сообщила, что в последнее время в общественные приемные партии приходит немало обращений от родителей, которые жалуются, что "школьные выплаты, которые, как предполагалось, помогут собрать детей в школу, ушли на погашение банковских кредитов, притом, что в правилах впрямую предусмотрено, что эти средства не могут быть взысканы в рамках исполнительного производства".

Суть проблемы, пояснила Баталина, в том, что "в случае, если человек самостоятельно, без задолженности погашает банковские кредиты, защиты таких средств [социальных выплат] не происходит", причем речь идет не только об ипотечных, но и потребительских кредитах. "Сложно найти семью, у которой не было бы какого-то кредита", - признала замминистра.

Она обратила внимание, что "при подписании кредитного договора, как правило, у банков есть условие, на основании которого человек дает право банкам списывать ежемесячно в пользу погашения кредитов какую-то сумму денег с персонального счета гражданина". "А счет у семьи основной, как правило, один, на него и заработная плата родителей поступает, и средства поддержки, тем более они с 1 июля зачисляются на карту "Мир", и зарплаты чаще всего тоже приходят на карту "Мир". И получается, что средства [поддержки] от взыскания не защищены", - отметила Баталина. Она уточнила, что банки на просьбы "точечно, адресно, пофамильно эту проблему решать" идут навстречу, "если человек обращается с просьбой средства вернуть, то, как правило, их возвращают". "Но проблема системная, касается не только школьных, но и всех выплат", - констатировала замглавы Минтруда.

"Сейчас мы в "Единой России" вместе с Центральным банком прорабатываем необходимые изменения в законодательство о потребительском кредите для того, чтобы такую ситуацию исключить и в рамках погашения кредита тоже социальные выплаты защитить", - проинформировала Баталина.

В ответ Путин заявил, что банки должны будут вернуть автоматически списанные в счет погашения кредитов средства, которые государство выплатило гражданам в качестве поддержки. Он также призвал партийцев, когда соберется новый состав Госдумы, подумать о принятии необходимого нормативного акта.

Ранее в РФ вступил в силу закон о неприкосновенности минимального дохода, согласно которому банки не имеют право взимать в качестве оплаты кредитов средства, если оставшиеся на счету суммы оказываются ниже прожиточного минимума.