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Проценко предложил распространить опыт Москвы в сегменте первичной медицины на регионы

По словам главврача Коммунарки, в регионах остро стоит вопрос с привлечением молодых медиков
Главный врач больницы № 40 г.Москвы Денис Проценко Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Главный врач больницы № 40 г.Москвы Денис Проценко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, который входит в пятерку списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, предложил распространить московский стандарт первичной медицинской помощи на регионы России.

"Лицо медицины - это всегда первичная помощь, которую нужно развивать, которую нужно совершенствовать. И я бы, наверное, предложил в качестве стандартизации этой помощи масштабировать опыт Москвы со стандартом московской поликлиники [на регионы России]. Наверное, самое главное в этом стандарте - это не новый ремонт, не новая вентиляция, не новое КТ, не новое УЗИ, а самое главное в этом стандарте - изменение взаимоотношений с пациентом, построение пациентоцентричной истории первичной медицинской помощи", - сказал Проценко в воскресенье на встрече президента России Владимира Путина с представителями "Единая Россия".

Также Проценко рассказал, как при посещении регионов он заметил, что там остро стоит вопрос о привлечении молодых медицинских работников, а также об удержании специалистов со стажем. "Возможно, на ряду с известной программой "Земский врач" имеют смысл выплаты единовременной премии докторам, которые отработали в отдаленных регионах пять и более лет", - предложил Проценко.

Кроме этого, главврач больницы в Коммунарке рассказал о своей поездке в Забайкалье, где ознакомился с работой клинико-диагностического поезда. "То, что мне запомнилось из этого поезда - это не его материально-техническая база, а это глаза пациентов, которые выходили из этого поезда, которые выходили с надеждой и с удовлетворением того, что они получают качественную медицинскую помощь", - заявил Проценко. По его словам, такой опыт можно распространить на удаленные районы страны.

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