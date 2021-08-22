"Молодая гвардия" провела около 300 акций в честь Дня флага России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" организовали около 300 акций по всей стране в честь Дня государственного флага, отмечаемого в воскресенье. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба общественной организации.

"Всего в акциях по стране было задействовано порядка 2 тыс. активистов, которые организовали около 300 акций", - говорится в сообщении.

По словам председателя координационного совета организации, в этом году к акциям подключились молодогвардейцы из более 70 регионов. "Этот праздник объединяет всю страну на основе вечных ценностей - патриотизма, государственности", - подчеркнул он.

В частности, в Горно-Алтайске более 500 человек приняли участие в традиционном молодогвардейском флешмобе "Триколор": участники совершили восхождение на гору Тугая, где на высоте около 600 метров закрепили 50-метровый бело-сине-красный флаг. Омское региональное отделение организации совместно с партнерами провело праздничный автопробег, участниками которого стали представители общественных объединений региона.

В Ставропольском крае активисты создали "антиковидное поздравление". На поле подсолнечника они растянули полотна белого, синего и красного цветов размером более 1,5 тыс. квадратных метров, на которых было написано: "Прививайся! Будь здоров и улыбайся!".

Государственный триколор в этом году отмечает юбилей. Ровно 30 лет назад члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном бело-сине-красном флаге. Официально он утвержден в качестве государственного флага 1 ноября 1991 года. День флага установлен в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.