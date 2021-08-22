Единороссы по завершении встречи с Путиным спели песню "Флаг моего государства"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Участники встречи президента РФ Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия" по завершении мероприятия спели песню "Флаг моего государства". Им аккомпанировал на гитаре российский певец Денис Майданов. Путин признался, что не ожидал такого экспромта.

"Для меня это совершенно неожиданно. Но вот что хотел бы сказать: я, безусловно, желаю вам успешно провести избирательную кампанию. Она завершается, скоро уже выборы. Надеюсь, что эти выборы будут для вас успешными", - пожелал президент.

"Буду сожалеть, если кто-то из вас окажется вне рядов Государственной думы, но если паче чаяния это случится, вы без куска хлеба не останетесь", - со смехом прокомментировал российский лидер песенное выступление участников встречи.