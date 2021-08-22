МЧС предупредило о ливне и подъеме уровня воды в реках Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 22 августа. /ТАСС/ Ливень с грозой и шквалистым ветром, а также подъем уровня рек до неблагоприятных отметок ожидаются в Кабардино-Балкарии до конца дня 22 августа, а также 23 августа, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"По данным Гидрометцентра Кабардино-Балкарии, с 17:00-19:00 и до конца суток 22 и 23 августа местами по территории республики ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 18-23 м/сек, на реках - подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в связи с погодными условиями существует вероятность подтопления пониженных участков местности, прибрежных территорий и населенных пунктов, а также размыва берегов рек, повреждения объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.