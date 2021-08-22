Телевышка в Якутии засияла цветами триколора

ТАСС, 22 августа. Телевышка в Якутии в честь празднования Дня российского флага засияла цветами триколора. С 23 августа цвета сменятся - ежедневно она будет окрашиваться в цвета флагов регионов России, которые помогают республике в борьбе с лесными пожарами, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Якутии.

"В честь знаменательного для всех россиян праздника [День государственного флага] ровно в 22:00 по местному времени (16:00 мск) телебашня столицы республики засияла цветами священного триколора: белым, синим, красным", - говорится в сообщении.

До 6 сентября власти отметят 16 регионов, которые внесли вклад в борьбу со стихией. 23 августа цвета подсветки будут соответствовать флагу Бурятии - синий белый, желтый, 24 августа - Амурской области - красный, белый, синий, 25 августа - Еврейской автономной области - белый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый. Полный список регионов и даты с цветом подсветки разместили на сайте правительства региона.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. В тушении задействовали 2 417 человек.

Ровно 30 лет назад члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном бело-сине-красном флаге. Официально его утвердили в качестве государственного флага 1 ноября 1991 года. День флага установили в соответствии с указом президента России от 20 августа 1994 года.