В Удмуртии будут прививать культуру онлайн-оплат, чтобы снизить "серые платежи"

ИЖЕВСК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики будут вести просветительскую работу среди предпринимателей и прививать культуру оплаты через онлайн-кассу, чтобы снизить объемы "серых платежей". Об этом рассказал ТАСС первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов.

"Лишь небольшой процент предпринимателей сегодня может на законных основаниях работать без онлайн-кассы. Для подавляющего большинства это обязательное условие с 1 июля 2021 года. Поэтому перевод с карты на карту или требование оплатить наличными является элементарным нарушением законодательства. <...> Но вообще могу сказать, что большинство предпринимателей Удмуртии работает чисто и добросовестно. Поэтому пока будем вести просветительскую работу в этом направлении", - сказал он.

По его словам, в России порядка 20% экономики находится "в тени". "Чтобы решить проблему необходимо комплексное воздействие. В первую очередь, нам нужно привить саму культуру оплаты картой, чтобы покупатель осознавал важность этого действия и, сидя вечером в ресторане, не соглашался перевести часть денег за ужин на карту официанту. А бизнес, в свою очередь, должен понимать, что все наши меры поддержки предназначены для тех, кто работает честно", - подчеркнул собеседник агентства.

Сунцов отметил, что из-за так называемых "серых платежей" проигрывают все участники цепочки. "Предпринимательское сообщество [проигрывает] от такой "конкуренции" нарушителей. Клиент теряет бонусы и не может защитить права. Государство - получает жалобы и теряет налоги. Жертвой схемы иногда может стать и сам предприниматель, потому что ничего не мешает сотруднику часть оплат принимать на свою карту", - сказал он.

Первый вице-премьер подчеркнул, что для государства онлайн-кассы являются не просто инструментом сбора налогов, с их помощью также отслеживается стоимость социальных товаров и услуг, что позволяет не допустить необоснованного роста цен на жизненно важные продукты.