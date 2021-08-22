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Российский триколор подняли над двумя средневековыми крепостями Ленинградской области

Речь идет о Староладожской крепости и башне Святого Олафа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Празднования по случаю Дня государственного флага в Ленинградской области в воскресенье прошли в двух средневековых крепостях - в Старой Ладоге и Выборгском замке. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

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"В первой столице Руси - Старой Ладоге, где в торжествах принимает участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, многометровый флаг Российской Федерации подняли над водой напротив Староладожской крепости - центрального объекта историко-архитектурного и археологического музея-заповедника", - говорится в сообщении пресс-службы. Также артисты, жители района и области вместе с губернатором спели в стенах исторической крепости гимн Российской Федерации.

Как сообщила пресс-служба, Дрозденко выступил с инициативой следующие пять лет проводить празднование Дня государственного флага России в одной из крепостей Ленинградской области. После старта в Старой Ладоге эстафета завершится в Копорье.

В честь праздника триколор украсил и другие исторические объекты и памятники Ленинградской области. "Утром 22 августа, едва рассеялся туман, жители и гости Выборга увидели, что российский флаг развевается над единственным в нашей стране средневековым донжоном - башней Святого Олафа. Так поздравить россиян с праздником решили в Выборгском объединенном музее-заповеднике", - сообщила пресс-служба.

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Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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