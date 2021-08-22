На въезде в Киев в канун "Крымской платформы" установили билборды в защиту свободы слова

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Билборды с призывами к западным партнерам Украины спасти украинский телеканал "Наш" от давления властей установлены на въезде в Киев в преддверии первой встречи так называемой "Крымской платформы", которая пройдет в столице 23 августа. Фотографии билбордов с надписями "Government kills democracy" ("Правительство убивает демократию"), "SAVE NASH.TV" ("Спасите "Наш.ТВ") опубликовал в воскресенье ведущий телеканала Макс Назаров в своем Telegram-канале.

Ранее коллектив телеканала "Наш" заявлял о намерении официально обратиться ко всем странам - участницам "Крымской платформы", инициированной Киевом для реализации своих притязаний на полуостров, из-за постоянного давления со стороны власти в лице Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

19 августа Нацсовет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Наш" за трансляцию высказываний, которые якобы содержали "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям". В сообщении регулятора отмечалось, что 4 мая этого года телеканал "Наш" транслировал выступление лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко, которая запрещена в стране, в котором было множество высказываний об Украине, которые, как утверждается, являются пропагандистскими и направлены против Украины.

Нацсовет по телерадиовещанию неоднократно применял санкции к украинским телеканалам, обвиняя их в нарушении законодательства. В большинстве случаев нарушения касались трансляции запрещенных российских фильмов или выступлений с критикой существующего политического курса страны.