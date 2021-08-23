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Фальков: задача по трудоустройству выпускников не стала приоритетом для большинства вузов

Глава Минобрнауки также уточнил, что сейчас министерство в каждом вузе составляет списки по нетрудоустроенным выпускникам 2020 и 2021 годов и выясняет, почему это произошло

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Задача проследить за трудоустройством выпускников не стала приоритетной для большинства университетов. Об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"К сожалению, мы констатируем, что для большинства университетов эта задача [проследить за трудоустройством выпускников] не стала приоритетом. А ведь это является признаком конкурентоспособности университета", - рассказал глава Минобрнауки газете. "Если твой выпускник не востребован на рынке труда, то зачем тогда ты берешь бюджетные места?" - добавил он.

Фальков также уточнил, что сейчас министерство в каждом вузе составляет списки по нетрудоустроенным выпускникам 2020 и 2021 годов и выясняет, почему это произошло.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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