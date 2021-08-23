В Гонконге распределено свыше 7 млн доз вакцин от ковида

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 августа. /ТАСС/. Свыше 7 млн доз вакцин от коронавируса было распределено на сегодняшний день в Гонконге, где одну или две дозы получили более 58% населения, насчитывающего 7,4 млн человек. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная в понедельник департаментом здравоохранения этого специального административного района Китая.

По данным ведомства, в мегаполисе полностью привиты свыше 3,1 млн человек, или 46,4% населения. В последние дни темпы иммунизации несколько замедлились. За последние сутки центры вакцинации посетили 50 тыс. человек, что ниже среднего показателя. Опросы свидетельствуют, что многие жители разочарованы недавним ужесточением правил въезда в Гонконг, в том числе вакцинированных пассажиров, которым, несмотря на прививку, приходится проводить до 21 дня в карантинных отелях.

Программа добровольной и бесплатной вакцинации началась в Гонконге 26 февраля. Для иммунизации используются два типа препаратов: Comirnaty, который закупается у германского предприятия BioNTech и распространяется при участии китайского партнера Fosun Pharma, а также CoronaVac китайской Sinovac.

В последние недели в этом специальном административном районе КНР выявлялись редкие единичные случаи заражения коронавирусом. Въезд на территорию Гонконга для нерезидентов фактически остается закрытым (за исключением Новой Зеландии). Местные жители, возвращающиеся из стран зоны высокого риска распространения ковида, к которой относят и Россию, вынуждены по прибытии проходить обязательный трехнедельный карантин в отелях. С недавнего времени их обязали предъявлять сертификат вакцинации для регистрации на рейс.