Правительство Японии изучает ситуацию c россиянином, который приплыл на Хоккайдо

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Японии изучает детали ситуации с гражданином РФ, который, как утверждается, приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо для подачи прошения об убежище. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

"Мы в курсе информации о россиянине с острова Кунашир, которого полиция Хоккайдо передала в миграционное бюро в Саппоро. Речь идет о персональном случае, поэтому мы воздержимся от дальнейших комментариев. После подтверждения всех подробностей мы намерены реагировать надлежащим образом в сотрудничестве с имеющими к этому отношение ведомствами", - сказал он.

В миграционном бюро в Саппоро отказались от комментариев в ответ на просьбу корреспондента ТАСС сообщить о местонахождении гражданина РФ и его дальнейших перспективах.

20 августа агентство Kyodo информировало со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с Кунашира на Хоккайдо для получения убежища. Он был передан работникам иммиграционного бюро, которые должны либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. По данным японских СМИ, мужчина может обратиться с прошением об убежище к властям третьей страны.

22 августа в генеральном консульстве РФ в Саппоро заявили, что японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию российской стороне об указанном человеке. В дипмиссии подчеркнули намерение добиться нужных сведений от властей Японии и встретиться с этим мужчиной, если его российское гражданство будет подтверждено.

Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км. Температура воды в проливе между островами не превышает плюс 15 градусов.