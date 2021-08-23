Подростки в Якутии прошли обучение по развитию предпринимательских навыков

ЯКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" в Республике Саха (Якутия) провел бизнес-смену Genesis для подростков в возрасте от 14 до 17 лет, желающих обучиться основам предпринимательской деятельности. Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель генерального директора центра Наталья Харенко.

"В течение лета мы провели две смены детского движения Genesis. В первой смене приняли участие 53 человека, во второй - 17 человек, всего - 70", - рассказала Харенко.

Бизнес-смена проходила в формате онлайн, в процессе пятидневного обучения подростки прошли тренинги, мастер-классы, квесты.

"Темы бизнес-идей были самые разнообразные. Но больше всего нас порадовало, что молодые люди держат руку на пульсе. Прежде всего, они обеспокоены ситуацией в регионе, и один из проектов звучал так: "Дроны - пожарные". Согласно проекту, предполагается использовать технику для разведки территории с учетом наших обширных расстояний. Также были проекты по туризму, обработке территорий от комаров, открытию автокинотеатра и производству сыра", - добавила собеседница агентства.

Были названы три лучших проекта. Жаннет Слепцова из Якутска предложила проект лифта с автоматической дезинфекцией, Диана Чомпосова подготовила проект по туризму в Амгинском районе, Даниил Баллыев из Якутска предложил комплекс услуг по уходу за домашними животными. Кроме того, по итогам финального тестирования 10 человек приглашены для участия в финале республиканской олимпиады по предпринимательству, которая пройдет в конце года.