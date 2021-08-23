Движение грузовиков временно ограничили в Челябинской области из-за 36-градусной жары

ЧЕЛЯБИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Челябинской области ввели временное ограничение на движение грузовиков на автодорогах регионального и межмуниципального значения до 25 августа в связи с прогнозом 36-градусной жары. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Миндортанса региона.

"Временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Челябинской области, будут действовать с 23 августа до 25 августа (включительно) с 10:00 (08:00 мск) до 18:00 (16:00 мск)", - отмечается в релизе.

По информации пресс-службы ФКУ "Упрдор "Южный Урал", кроме того, движение тяжеловесного транспорта ограничили 23 августа с 10:00 мск до 17:00 мск на участках автодорог федерального значения: М-5 "Урал" (1549 км - 1871 км, 11 км - 130 км), А-310 (16 км - 146 км), Р-254 "Иртыш" (13 км - 55 км в Челябинской области, 55 км - 465 км в Курганской области и на участке с 0 км по 91 км на подъезде к Тюмени). Также движение ограничено на участке трассы Р-354 со 125 км по 356 км в Курганской области.