В Москве безработица снизилась до минимальных показателей с апреля 2020 года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в Москве снизился до 0,55%, что является минимальным показателей с апреля 2020 года, сообщается в понедельник на сайте мэра столицы.

"Уровень безработицы в столице снизился до 0,55% - это наименьшие показатели с апреля 2020 года", - говорится в сообщении

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, процесс восстановления экономики столицы оказывает позитивное влияние на рынок труда Москвы. С начала этого года уровень зарегистрированной безработицы в Москве снижается и с 1 января потерял 0,77 п.п.

Число безработных в Москве сейчас составляет не более 39,9 тыс. человек.

Также, по словам Ефимова, число работников, которые находятся в простое, в отпусках без сохранения зарплаты и в режиме неполного рабочего дня, с начала года уменьшилось на 9,6% и составило к середине августа 97,6 тыс. человек.

С апреля 2020 года по июль 2021 больше всего сотрудников приняли на работу в сфере здравоохранения, разработки программного обеспечения, строительства и торговли. Сейчас количество вакансий превышает число соискателей более чем в 6,5 раза. Более 390 тыс. предложений для людей с различным уровнем образования и квалификации можно найти в открытой базе службы занятости населения.