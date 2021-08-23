Арктический фестиваль в Териберке посетили более 5 тыс. человек из 27 регионов

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Шестой Арктический фестиваль "Териберка" в одноименном старинном селе в Мурманской области посетили более 5 тыс. человек из 27 регионов России. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

Фестиваль "Териберка" стал визитной карточкой Мурманской области, он проводится с 2014 года. В этом году фестиваль включили в план председательства Российской Федерации в Арктическом совете.

"За два дня фестиваль посетили более 5 тыс. человек, мы смотрели, кто приехал на своих машинах - 27 регионов страны, то есть почти треть регионов страны посетили наши мероприятия. В этом году фестиваль сменил формат, теперь это не просто активное и развлекательное мероприятие, а весьма содержательное мероприятие с мировыми экспертами как по вопросам привлечения туризма, так и молодежной политики, и по вопросам устойчивого развития населенных пунктов в Арктической зоне", - сказал губернатор.

Программа фестиваля "Териберка" была рассчитана на два дня, в течение которых прошли концерты и мастер-классы, дискуссии о туризме и жизни на севере, презентация арктической кухни и многое другое. Как отметил Чибис, на фестивале работали 20 предприятий общественного питания и 40 местных мастеров, которые продавали сувениры.

Село Териберка с населением около 1 тыс. человек, расположенное в 120 км от Мурманска на берегу Северного Ледовитого океана, стало известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В последние годы это популярное туристическое место, куда едут любители охоты, рыбалки, морских прогулок, дайвинга, сноуборда, кайтсерфинга и обычные путешественники, чтобы увидеть северное сияние, кладбище кораблей, ледовые поля и заснеженные океанские пляжи. Ежегодно село посещают до 40 тыс. человек, в том числе иностранцы.