В Хабаровском крае рассчитывают построить еще две школы на 3,3 тыс. мест на условиях ГЧП

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены построить еще две школы на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил в Instagram.

В июле Дегтярев сообщал о первом опыте строительства школы с использованием механизма государственно-частного партнерства. Новое образовательное учреждение на 1,1 тыс. мест появится в 2023 году в микрорайоне "Строитель" в Хабаровске, работы начнутся в следующем году.

"Минпросвещения нашу заявку поддержало по школе микрорайона "Строитель" на 1,1 тыс. мест через механизм ГЧП. Как минимум еще две школы нам надо "направить" в Минпросвещения в этом году по тем же механизмам. Это "Ореховая сопка" на 2,2 тыс. мест, на Демьяна Бедного [в Хабаровске] - на 1,1 тыс. мест", - сообщил Дегтярев.

Строительство новых образовательных учреждений позволит удовлетворить потребность в школьных местах в районах интенсивной жилой застройки, снизить количество обучающихся второй смены в густонаселенных частях города.

В целом по краю, как ранее сообщала ТАСС заместитель министра образования и науки Хабаровского края Юлия Зотова, новые школы и пристройки к ним на 1 770 мест появятся в ближайшие четыре года также в городе Вяземский и в пяти поселениях. Школы возводятся по госпрограмме "Развитие образования" и национальному проекту "Образование", одна - по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".