Интерес к вакцинации животных небольшой, но он есть. Кто и как прививает их от ковида

Юлия Архипова не болела коронавирусом: с самого начала пандемии носила маски и респираторы, пользовалась антисептиками, "прилагала все усилия, чтобы дождаться возможности сделать прививку, а потом сразу же вакцинировалась". Четырех ее животных привили тоже одними из первых. В мае вакцину получили кошки: сначала Сервючка, за ней Северка. В июне — алабаи Матвей и Нюся.
Хозяйка не волновалась о том, будет ли вакцина эффективна: "Я считаю, что опыта у российских ученых, которые занимаются защитой здоровья животных, достаточно. Кроме того, я перед прививкой обратилась напрямую в Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ" — разработчик вакцины от коронавируса для животных — прим. ТАСС), спросила, как можно приобрести "Карнивак-Ков", и проконсультировалась насчет того, как ее правильно ввести. Я контактировала непосредственно с человеком, который разрабатывал вакцину. Мы пообщались, я выслушала и записала все рекомендации, мы с точностью все исполнили".
За десять дней до вакцинации Юлия дала животным глистогонные препараты, и на этом подготовка фактически закончилась. Саму процедуру питомцы перенесли хорошо: никаких побочных эффектов не было.
Сначала прививку делали более молодым животным — чтобы посмотреть на их состояние и учесть, если какие-то побочные эффекты старшим будет переносить тяжелее. Семилетнюю Нюсю отправили вакцинироваться, когда другие питомцы получили уже по две дозы "Карнивака". Но в итоге все кошки и собаки отреагировали на вакцину абсолютно одинаково.
Препарат для прививки хозяйка приобрела сама буквально в первые дни, когда "Карнивак-Ков" появился в гражданском обороте. "ВНИИЗЖ прислал анкету, я внесла свои данные и указала, сколько доз вакцины хочу приобрести, — рассказывает она. — После подписала документ, в котором указано, что коррупция в отношении вакцины недопустима, в том числе что я не буду перепродавать ее по завышенной цене".
Каждая из двух доз, которые вводят с интервалом в три недели, стоила 250 рублей. Это официальная цена, ее установили во ВНИИЗЖ. За саму прививку — точнее, за расходные материалы: шприц, перчатки, которые надевает доктор, — в государственной ветеринарной станции по г. о. Домодедово и Подольск нужно было доплатить 140 рублей.
"Для меня не стояло выбора, где прививать животных, — говорит Юлия. — Мы сразу обратились в государственную ветеринарную станцию, в официальное учреждение, чтобы быть уверенными, что вакцинация пройдет по правилам, со всеми печатями, наклейками, подписями врачей. И сама ветстанция помогла, поддержала нас. Там приняли вакцину, которую курьер доставил по нашему запросу, хранили при нужной температуре и уже на следующий день успешно ввели питомцам".
Когда Юлия привила кошек и собак, заинтересовались ее соседи: приходили, спрашивали, сколько стоит вакцина и где ее можно ввести питомцам. Московские друзья заказали "Карнивак-Ков" вслед за Юлией и тоже давно сделали прививки своим животным.
"В основном мои знакомые — люди с научным мировоззрением, осознанные хозяева, — объясняет Архипова. — Мы все одинаково ждали вакцинацию. К сожалению, мне известны случаи, когда люди заболевали коронавирусом и их животные умирали. То есть умер хозяин, а буквально на следующий день — кошка. Поэтому я считаю, что нельзя легкомысленно подходить к этому вопросу. Если ты завел питомца, то несешь полную ответственность за него. И ответственность эта — в том числе сделать прививку от коронавируса".
"Вак" для животных
Вакцина "Карнивак-Ков" — единственный в мире препарат для прививок от ковида животным — по принципу действия напоминает чумаковский "Ковивак". Она инактивированная, то есть на основе мертвого вируса. Рассчитана только на плотоядных: именно они, по данным научных исследований, восприимчивы к новому коронавирусу.
Подведомственный Россельхознадзору ВНИИЗЖ, где разрабатывали "Карнивак-Ков", специализируется на "убитых" вакцинах. Препарат показал высокую эффективность, поэтому планов создать вакцину с другим принципом действия нет. Разработчики будут совершенствовать уже существующую. Ее хотят сделать более эффективной и безопасной, а также обеспечить более продолжительную защиту.
По словам разработчиков, "Карнивак-Ков" — вакцина, безвредная для животных: в ней нет инфекционного агента и токсических веществ, она почти не способна вызывать побочные эффекты и аллергические реакции. Кроме того, препарат не представляет потенциального риска для человека и окружающей среды.
"У отдельных животных после иммунизации в течение первых трех суток возможно незначительное повышение температуры тела и снижение аппетита, а на месте укола образуется припухлость, которая самопроизвольно исчезает через семь суток, — отмечает директор нижегородского ветеринарного госпиталя "Зоозащита НН" Илья Казаков. — Если вдруг все-таки возникает аллергическая реакция, то необходимо обратиться к ветеринарному специалисту".
В клинических исследованиях участвовали госпиталь и приют для кошек и собак, а также звероводческие хозяйства, где разводят и содержат пушных зверей: норок, песцов, лисиц. Иммунный ответ появлялся через 14 суток после того, как животным вводили вторую дозу вакцины, и сохранялся не менее шести месяцев. У щенков норок, которых привили в январе, выявили колостральный иммунитет, рассказали в ФГБУ "ВНИИЗЖ". Это значит, что мать после вакцинации передала собственную защиту потомству.
Важно, чтобы норкам — у них в других странах фиксировали вспышку новой коронавирусной инфекции — вводить "Карнивак-Ков" было максимально удобно. Это поможет сохранить бизнес, производство пушнины. Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано рассказывает: "Мы начинаем исследования, чтобы создать однокомпонентную — сразу от нескольких заболеваний — вакцину для норок. Хозяйствам станет проще защищать этих животных от ключевых болезней, поскольку нужно будет вводить не несколько разных препаратов, а один. Но мы только приступаем к разработкам и о результатах сможем говорить не раньше чем через год-полтора".
"Если вакцинировать щенков норок с трехмесячного возраста, как мы рекомендуем по протоколу вакцинации препаратом "Карнивак-Ков", и учесть, что иммунитет формируется минимум на полгода, то защиты как раз хватит на весь производственный цикл до получения пушнины, — объясняют в ФГБУ "ВНИИЗЖ". — Прививать щенков нужно, потому что, когда вспышки COVID-19 фиксировались на норковых фермах в Европе, заболевал именно молодняк. Вакцинация поможет защитить поголовье".
Если норкам в звероводческих хозяйствах ревакцинация не нужна, то других животных следует прививать повторно через полгода после того, как они получат второй компонент вакцины. Как и людям, животным можно сделать прививку одним компонентом, но ее эффективность тогда вряд ли будет выше 70%. Тем не менее, говорит Юлия Мелано, высока вероятность, что удастся зафиксировать более длительное действие "Карнивака". Результаты новых исследований станут известны осенью.
Вакцину в массы?
Пока, по данным ФГБУ "ВНИИЗЖ", интерес к вакцинации домашних животных небольшой. Юлия Мелано отмечает, что в России достаточно низкий уровень заботы о животных.
"От опасных заболеваний, например от бешенства, в ряде регионов вакцинация бесплатная. Бешенство убивает животных, людей: это давно доказанные научные факты. Но даже бесплатно люди не идут прививать своих питомцев. Уровень ответственности за животных минимален".
В случае с ковидом, по мнению Мелано, имеет значение и то, что заболевание новое: "Много негативной, противоречивой информации, которая касается в первую очередь вакцинации людей. Поэтому о животных думают крайне редко и мало. Тем не менее сейчас, чтобы приехать с питомцем в некоторые страны, необходимо сделать ему ПЦР-тест. Это пока не очень популярная мера, но в скором будущем и вакцина от ковида может стать обязательной при ввозе отдельных животных в отдельные государства".
Массово вакцинировать питомцев, по мнению экспертов, пока нет необходимости: животные не заражаются в большом количестве, и в их организмах не возникают новые мутации вируса.
"Все зависит от того, как мутирует вирус, — говорит заведующий государственной ветеринарной станцией по г. о. Домодедово и Подольск Вячеслав Юдин. — Простая математика работает: меньше заражений — меньше мутаций. Соответственно, если меньше мутаций, меньше вероятность того, что возникнут новые штаммы. Вы один раз выстрелили из ружья — попадете в надувной шарик или нет? 50 на 50. А если вы три раза выстрелите? Вероятность возрастет. Так и здесь. Наша цель — снизить вероятность мутаций. Для этого нужно избежать заражения".
"Говорить об обязательной вакцинации мы можем только теоретически: такие вопросы решаются на уровне правительства, — объясняет Юлия Мелано. — Имеет смысл прививать животных, которые постоянно контактируют с людьми. Потому что животные в ситуации с коронавирусом — жертвы: они, как правило, заражаются от человека. Речь идет о животных, которые работают на погранслужбах, в цирке, о животных в зоопарках, в том числе в контактных. Кроме того, позаботиться стоит о животных, которые выступают и участвуют в выставках".
ВНИИЗЖ к "работающим" животным добавляет домашних: собак, кошек, хорьков, хомячков. Там отмечают, что "привить нужно животных, которые путешествуют с хозяевами, поскольку в этом случае риск заразиться увеличивается в разы. Кроме того, лучше сделать прививку животным, которых содержат в большом количестве на ограниченной территории — в звероводческих хозяйствах, зоопарках, центрах передержки бездомных животных и служебного собаководства".
Согласно рекомендациям ВНИИЗЖ, собак и кошек необходимо вакцинировать начиная с шестимесячного возраста двукратно с интервалом в 21 сутки. Ревакцинацию проводить через шесть месяцев. Взрослых собак и кошек прививать два раза в год с интервалом в шесть месяцев. За неделю-две до вакцинации рекомендуют провести дегельминтизацию. На момент прививки животное должно быть здоровым. Не рекомендуется вакцинировать животных в период беременности и в течение месяца после родов.
Сделать питомцу прививку против COVID-19 можно в частных и государственных ветеринарных клиниках, которые приобрели вакцину у производителя — Федерального центра охраны здоровья животных. Вводить препарат стоит только в ветклинике: вакцина поступит с соблюдением температурного режима, будет храниться в правильных условиях и даст нужный эффект.
"Сдавать тест на антитела необязательно, — говорит Юлия Мелано. — Как и после любой другой прививки, которую делают животному. Но можно отобрать пробы и направить их в наш институт разработки. Там бесплатно проведут исследования и выяснят, выработал ли защиту организм животного".
Чтобы выяснить, защищено ли животное от ковида, исследуют сыворотки крови. Улавливаются только специфические антитела, которые выработались в организме в качестве реакции на вирус SARS-CoV-2. Если в пробе крови животного есть антитела, они запускают цветную каскадную реакцию. Изменение цвета детектируют специальные высокочувствительные приборы.
Тест-система позволяет анализировать сыворотки крови домашних (кошки и собаки) и сельскохозяйственных (свиньи) животных, а также пушных зверей: хорьков, норок и лис. Она выявляет антитела, которые выработались как в ответ на коронавирусную инфекцию, так и после прививки. В последнем случае можно сделать вывод об эффективности препарата и определить, нужно ли ревакцинировать животное.
Ковид или не ковид
Случаи, когда животные заражались новым коронавирусом, в России достаточно редки. Подведомственные Россельхознадзору ВНИИЗЖ и Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ" — прим. ТАСС) провели более полутора тысяч исследований домашних животных и пушных зверей на зверофермах из разных регионов. По данным этих организаций, переболели ковидом только две кошки: одна в Москве, другая в Тюмени. "Животные были клинически больны с выраженными респираторными симптомами, такими как чихание, насморк, кашель. Основная версия: вирус передался от человека животному", — сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.
Вячеслав Юдин предполагает, что домашних питомцев от коронавируса частично может защищать комплексная вакцина, которая входит в перечень основных препаратов для прививок вне зависимости от эпизоотической обстановки в стране. "В комплексных вакцинах есть коронавирус — не SАRS-CoV-2, конечно, а "старый", который известен давно. У кошек эта инфекция исследована и описана как инфекционный перитонит. От нее делают прививку. Собак прививают от энтерита — это тоже коронавирусное заболевание. Вероятно, комплексная вакцина создает защиту от ковида, пусть и не стопроцентную".
Если есть подозрение, что питомец мог заразиться новой коронавирусной инфекцией, ему можно сделать ПЦР-тест. Эта процедура доступна всем и, по данным ФГБУ "ВНИИЗЖ", пользуется спросом: "Всего в нашем учреждении провели более 2 тыс. исследований биоматериала животных. Больше 70 обращений поступило только в начале майских праздников от владельцев животных-компаньонов. Это было связано с отпусками или туристическими поездками. За исследованиями обращались и представители звероводческих и животноводческих хозяйств, зоопарков, заводчики лошадей".
Хозяин животного может сам выбрать удобный алгоритм действий. Например, отобрать пробы — мазки или фекалии животного — можно как самостоятельно, так и обратившись в ветеринарную клинику по месту нахождения животного. Пробы можно доставить в областную ветеринарную лабораторию или в ФГБУ "ВНИИЗЖ". Опять же либо самостоятельно, либо с помощью курьерской службы. ФГБУ "ВНИИЗЖ" разработало диагностические системы, которые поставляются в крупнейшие ветеринарные лаборатории. Поэтому исследования можно выполнить в больших городах России.
Полина Меньшова