Интерес к вакцинации животных небольшой, но он есть. Кто и как прививает их от ковида

Защититься от нового коронавируса могут не только люди, но и животные: вакцина "Карнивак-Ков" в гражданском обороте с апреля. В основном она предназначена для звероводческих хозяйств, но кто-то уже сделал прививку домашним питомцам

Юлия Архипова не болела коронавирусом: с самого начала пандемии носила маски и респираторы, пользовалась антисептиками, "прилагала все усилия, чтобы дождаться возможности сделать прививку, а потом сразу же вакцинировалась". Четырех ее животных привили тоже одними из первых. В мае вакцину получили кошки: сначала Сервючка, за ней Северка. В июне — алабаи Матвей и Нюся.

Хозяйка не волновалась о том, будет ли вакцина эффективна: "Я считаю, что опыта у российских ученых, которые занимаются защитой здоровья животных, достаточно. Кроме того, я перед прививкой обратилась напрямую в Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ" — разработчик вакцины от коронавируса для животных — прим. ТАСС), спросила, как можно приобрести "Карнивак-Ков", и проконсультировалась насчет того, как ее правильно ввести. Я контактировала непосредственно с человеком, который разрабатывал вакцину. Мы пообщались, я выслушала и записала все рекомендации, мы с точностью все исполнили".

Описание Юлия Архипова с алабаями Нюсей и Матвеем © Личный архив Юлии Архиповой

За десять дней до вакцинации Юлия дала животным глистогонные препараты, и на этом подготовка фактически закончилась. Саму процедуру питомцы перенесли хорошо: никаких побочных эффектов не было.

Сначала прививку делали более молодым животным — чтобы посмотреть на их состояние и учесть, если какие-то побочные эффекты старшим будет переносить тяжелее. Семилетнюю Нюсю отправили вакцинироваться, когда другие питомцы получили уже по две дозы "Карнивака". Но в итоге все кошки и собаки отреагировали на вакцину абсолютно одинаково. Препарат для прививки хозяйка приобрела сама буквально в первые дни, когда "Карнивак-Ков" появился в гражданском обороте. "ВНИИЗЖ прислал анкету, я внесла свои данные и указала, сколько доз вакцины хочу приобрести, — рассказывает она. — После подписала документ, в котором указано, что коррупция в отношении вакцины недопустима, в том числе что я не буду перепродавать ее по завышенной цене". Каждая из двух доз, которые вводят с интервалом в три недели, стоила 250 рублей. Это официальная цена, ее установили во ВНИИЗЖ. За саму прививку — точнее, за расходные материалы: шприц, перчатки, которые надевает доктор, — в государственной ветеринарной станции по г. о. Домодедово и Подольск нужно было доплатить 140 рублей. "Для меня не стояло выбора, где прививать животных, — говорит Юлия. — Мы сразу обратились в государственную ветеринарную станцию, в официальное учреждение, чтобы быть уверенными, что вакцинация пройдет по правилам, со всеми печатями, наклейками, подписями врачей. И сама ветстанция помогла, поддержала нас. Там приняли вакцину, которую курьер доставил по нашему запросу, хранили при нужной температуре и уже на следующий день успешно ввели питомцам".

Описание Препарат "Карнивак-Ков" против новой коронавирусной инфекции COVID-19 © Сергей Карпухин/ТАСС

Когда Юлия привила кошек и собак, заинтересовались ее соседи: приходили, спрашивали, сколько стоит вакцина и где ее можно ввести питомцам. Московские друзья заказали "Карнивак-Ков" вслед за Юлией и тоже давно сделали прививки своим животным. "В основном мои знакомые — люди с научным мировоззрением, осознанные хозяева, — объясняет Архипова. — Мы все одинаково ждали вакцинацию. К сожалению, мне известны случаи, когда люди заболевали коронавирусом и их животные умирали. То есть умер хозяин, а буквально на следующий день — кошка. Поэтому я считаю, что нельзя легкомысленно подходить к этому вопросу. Если ты завел питомца, то несешь полную ответственность за него. И ответственность эта — в том числе сделать прививку от коронавируса". "Вак" для животных Вакцина "Карнивак-Ков" — единственный в мире препарат для прививок от ковида животным — по принципу действия напоминает чумаковский "Ковивак". Она инактивированная, то есть на основе мертвого вируса. Рассчитана только на плотоядных: именно они, по данным научных исследований, восприимчивы к новому коронавирусу. Подведомственный Россельхознадзору ВНИИЗЖ, где разрабатывали "Карнивак-Ков", специализируется на "убитых" вакцинах. Препарат показал высокую эффективность, поэтому планов создать вакцину с другим принципом действия нет. Разработчики будут совершенствовать уже существующую. Ее хотят сделать более эффективной и безопасной, а также обеспечить более продолжительную защиту. По словам разработчиков, "Карнивак-Ков" — вакцина, безвредная для животных: в ней нет инфекционного агента и токсических веществ, она почти не способна вызывать побочные эффекты и аллергические реакции. Кроме того, препарат не представляет потенциального риска для человека и окружающей среды.

Описание Флаконы с полуфабрикатом вакцины "Карнивак-Ков" в лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" © Александр Плонский/корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь"/ТАСС

"У отдельных животных после иммунизации в течение первых трех суток возможно незначительное повышение температуры тела и снижение аппетита, а на месте укола образуется припухлость, которая самопроизвольно исчезает через семь суток, — отмечает директор нижегородского ветеринарного госпиталя "Зоозащита НН" Илья Казаков. — Если вдруг все-таки возникает аллергическая реакция, то необходимо обратиться к ветеринарному специалисту". В клинических исследованиях участвовали госпиталь и приют для кошек и собак, а также звероводческие хозяйства, где разводят и содержат пушных зверей: норок, песцов, лисиц. Иммунный ответ появлялся через 14 суток после того, как животным вводили вторую дозу вакцины, и сохранялся не менее шести месяцев. У щенков норок, которых привили в январе, выявили колостральный иммунитет, рассказали в ФГБУ "ВНИИЗЖ". Это значит, что мать после вакцинации передала собственную защиту потомству. Важно, чтобы норкам — у них в других странах фиксировали вспышку новой коронавирусной инфекции — вводить "Карнивак-Ков" было максимально удобно. Это поможет сохранить бизнес, производство пушнины. Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано рассказывает: "Мы начинаем исследования, чтобы создать однокомпонентную — сразу от нескольких заболеваний — вакцину для норок. Хозяйствам станет проще защищать этих животных от ключевых болезней, поскольку нужно будет вводить не несколько разных препаратов, а один. Но мы только приступаем к разработкам и о результатах сможем говорить не раньше чем через год-полтора". "Если вакцинировать щенков норок с трехмесячного возраста, как мы рекомендуем по протоколу вакцинации препаратом "Карнивак-Ков", и учесть, что иммунитет формируется минимум на полгода, то защиты как раз хватит на весь производственный цикл до получения пушнины, — объясняют в ФГБУ "ВНИИЗЖ". — Прививать щенков нужно, потому что, когда вспышки COVID-19 фиксировались на норковых фермах в Европе, заболевал именно молодняк. Вакцинация поможет защитить поголовье".

Описание Вакцинация подопытного кролика вакциной "Карнивак-Ков" © Александр Плонский/корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь"/ТАСС

Если норкам в звероводческих хозяйствах ревакцинация не нужна, то других животных следует прививать повторно через полгода после того, как они получат второй компонент вакцины. Как и людям, животным можно сделать прививку одним компонентом, но ее эффективность тогда вряд ли будет выше 70%. Тем не менее, говорит Юлия Мелано, высока вероятность, что удастся зафиксировать более длительное действие "Карнивака". Результаты новых исследований станут известны осенью. Вакцину в массы? Пока, по данным ФГБУ "ВНИИЗЖ", интерес к вакцинации домашних животных небольшой. Юлия Мелано отмечает, что в России достаточно низкий уровень заботы о животных. "От опасных заболеваний, например от бешенства, в ряде регионов вакцинация бесплатная. Бешенство убивает животных, людей: это давно доказанные научные факты. Но даже бесплатно люди не идут прививать своих питомцев. Уровень ответственности за животных минимален". В случае с ковидом, по мнению Мелано, имеет значение и то, что заболевание новое: "Много негативной, противоречивой информации, которая касается в первую очередь вакцинации людей. Поэтому о животных думают крайне редко и мало. Тем не менее сейчас, чтобы приехать с питомцем в некоторые страны, необходимо сделать ему ПЦР-тест. Это пока не очень популярная мера, но в скором будущем и вакцина от ковида может стать обязательной при ввозе отдельных животных в отдельные государства". Массово вакцинировать питомцев, по мнению экспертов, пока нет необходимости: животные не заражаются в большом количестве, и в их организмах не возникают новые мутации вируса.

Описание Вакцинация кота препаратом "Карнивак-Ков" © Сергей Карпухин/ТАСС

"Все зависит от того, как мутирует вирус, — говорит заведующий государственной ветеринарной станцией по г. о. Домодедово и Подольск Вячеслав Юдин. — Простая математика работает: меньше заражений — меньше мутаций. Соответственно, если меньше мутаций, меньше вероятность того, что возникнут новые штаммы. Вы один раз выстрелили из ружья — попадете в надувной шарик или нет? 50 на 50. А если вы три раза выстрелите? Вероятность возрастет. Так и здесь. Наша цель — снизить вероятность мутаций. Для этого нужно избежать заражения". "Говорить об обязательной вакцинации мы можем только теоретически: такие вопросы решаются на уровне правительства, — объясняет Юлия Мелано. — Имеет смысл прививать животных, которые постоянно контактируют с людьми. Потому что животные в ситуации с коронавирусом — жертвы: они, как правило, заражаются от человека. Речь идет о животных, которые работают на погранслужбах, в цирке, о животных в зоопарках, в том числе в контактных. Кроме того, позаботиться стоит о животных, которые выступают и участвуют в выставках". ВНИИЗЖ к "работающим" животным добавляет домашних: собак, кошек, хорьков, хомячков. Там отмечают, что "привить нужно животных, которые путешествуют с хозяевами, поскольку в этом случае риск заразиться увеличивается в разы. Кроме того, лучше сделать прививку животным, которых содержат в большом количестве на ограниченной территории — в звероводческих хозяйствах, зоопарках, центрах передержки бездомных животных и служебного собаководства". Согласно рекомендациям ВНИИЗЖ, собак и кошек необходимо вакцинировать начиная с шестимесячного возраста двукратно с интервалом в 21 сутки. Ревакцинацию проводить через шесть месяцев. Взрослых собак и кошек прививать два раза в год с интервалом в шесть месяцев. За неделю-две до вакцинации рекомендуют провести дегельминтизацию. На момент прививки животное должно быть здоровым. Не рекомендуется вакцинировать животных в период беременности и в течение месяца после родов.

Описание Лаборант проводит ПЦР-тестирование на COVID-19 проб от животных, готовящихся к введению вакцины "Карнивак-Ков" © Александр Плонский/корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь"/ТАСС

Сделать питомцу прививку против COVID-19 можно в частных и государственных ветеринарных клиниках, которые приобрели вакцину у производителя — Федерального центра охраны здоровья животных. Вводить препарат стоит только в ветклинике: вакцина поступит с соблюдением температурного режима, будет храниться в правильных условиях и даст нужный эффект. "Сдавать тест на антитела необязательно, — говорит Юлия Мелано. — Как и после любой другой прививки, которую делают животному. Но можно отобрать пробы и направить их в наш институт разработки. Там бесплатно проведут исследования и выяснят, выработал ли защиту организм животного". Чтобы выяснить, защищено ли животное от ковида, исследуют сыворотки крови. Улавливаются только специфические антитела, которые выработались в организме в качестве реакции на вирус SARS-CoV-2. Если в пробе крови животного есть антитела, они запускают цветную каскадную реакцию. Изменение цвета детектируют специальные высокочувствительные приборы. Тест-система позволяет анализировать сыворотки крови домашних (кошки и собаки) и сельскохозяйственных (свиньи) животных, а также пушных зверей: хорьков, норок и лис. Она выявляет антитела, которые выработались как в ответ на коронавирусную инфекцию, так и после прививки. В последнем случае можно сделать вывод об эффективности препарата и определить, нужно ли ревакцинировать животное. Ковид или не ковид Случаи, когда животные заражались новым коронавирусом, в России достаточно редки. Подведомственные Россельхознадзору ВНИИЗЖ и Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ" — прим. ТАСС) провели более полутора тысяч исследований домашних животных и пушных зверей на зверофермах из разных регионов. По данным этих организаций, переболели ковидом только две кошки: одна в Москве, другая в Тюмени. "Животные были клинически больны с выраженными респираторными симптомами, такими как чихание, насморк, кашель. Основная версия: вирус передался от человека животному", — сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора. Вячеслав Юдин предполагает, что домашних питомцев от коронавируса частично может защищать комплексная вакцина, которая входит в перечень основных препаратов для прививок вне зависимости от эпизоотической обстановки в стране. "В комплексных вакцинах есть коронавирус — не SАRS-CoV-2, конечно, а "старый", который известен давно. У кошек эта инфекция исследована и описана как инфекционный перитонит. От нее делают прививку. Собак прививают от энтерита — это тоже коронавирусное заболевание. Вероятно, комплексная вакцина создает защиту от ковида, пусть и не стопроцентную".

Описание Вакцинация собаки препаратом "Карнивак-Ков" © Михаил Терещенко/ТАСС