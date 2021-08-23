Число "Точек роста" в Курганской области увеличится на 29% в новом учебном году

ТАСС, 23 августа. Число созданных в населенных пунктах Курганской области "Точек роста" увеличится на 16 (около 29%) в новом учебном году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки региона.

В прошлом году старт всероссийского марафона открытий "Точек роста" был дан представителем Минпросвещения РФ именно из курганского села.

"Шестнадцать "Точек роста" откроется к 1 сентября в этом году в Курганской области, в том числе в Варгашах, Далматово, Катайске, Кургане, Куртамыше, Петухово и других населенных пунктах. В 2020 году было создано 24, в 2019 году - 32 "Точки роста", - сообщили в пресс-службе.

При этом в новом учебном году в созданных в школах центрах образования появятся такие направления обучения как "Химия", "Физика", "Биология". Для этого будут созданы лаборатории и установлено оборудование для опытов. Ранее в регионе уже шли занятия по технологии, информатике, основам безопасности жизнедеятельности.

Также, по данным департамента, в течение трех лет в колледжах и техникумах региона появятся 28 новых мастерских с современным оборудованием - на эти цели в рамках нацпроекта "Образование" регион получит субсидию из федерального бюджета в размере 134,5 млн рублей. Еще 30 мастерских уже созданы в шести учебных заведениях, в этом году четыре мастерских начнут свою работу в Курганском промышленном техникуме. Кроме того, мастерские в новом учебном году появятся в Шадринской специальной (коррекционной) школе-интернате №11, что позволит создать специальное образовательное пространство для 96 детей с ограниченными возможностями здоровья - на эти цели из консолидированного бюджета выделено порядка 7,356 млн рублей.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.