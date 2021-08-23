Защитники животных осудили решение властей Тайваня усыпить свыше 150 контрабандных кошек

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 августа. /ТАСС/. Шквал критики со стороны защитников животных вызвало решение тайваньских властей усыпить свыше 150 породистых домашних кошек, конфискованных у контрабандистов. Об этом сообщило в понедельник международное радио Тайваня.

На прошлой неделе управление береговой охраны конфисковало клетки с питомцами на борту рыболовецкой шхуны, перевозившей контрабанду из материкового Китая. Среди них были русские голубые кошки, персидские, британские короткошерсткие и представители других пород.

Однако в связи с неизвестным происхождением и согласно существующему на Тайване законодательству, всех кошек в итоге усыпили в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний, включая бешенство. Группы защитников животных решительно осудили эти действия. Их особенно возмутил тот факт, что питомцев умертвили в Международный день защиты бездомных животных.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая сама слывет большой любительницей кошек, написала на своей странице в Facebook, что опечалена случившимся. Она предложила внести поправки в законодательство, которые позволят не прибегать к подобным мерам в будущем и будут содействовать более гуманному отношению к животным, ставшим жертвами контрабандистов.

В то же время Цай Инвэнь призвала жителей острова с пониманием отнестись к действиям властей, которые продиктованы действующими законами и интересами защиты здоровья граждан.