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Пандемия COVID-19
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В Санкт-Петербурге выявили 691 случай заражения коронавирусом. Это минимум с 24 апреля

Днем ранее в регионе был выявлен 1 481 случай заражения

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличилось за сутки на 691, это минимальный показатель с 24 апреля. Всего с начала пандемии зарегистрировали 567 876 случаев заражения, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Днем ранее в регионе был выявлен 1 481 случай заражения.

За сутки выписаны по выздоровлению 876 пациентов, всего вылечились 544 885 человек. Число летальных исходов за сутки составило 38, всего умерли 20 303 человека. В настоящее время продолжают лечение 2 688 человек.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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