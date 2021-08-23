Коэффициент распространения коронавируса в России уже неделю держится ниже единицы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России в понедельник снизился до 0,98. Он держится ниже единицы уже семь дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель превысил единицу - в Иркутской области, где он составил 1,01. Накануне таких регионов было четыре.

В Воронежской, Ростовской и Свердловской областях индикатор равен ровно 1, в Самарской области и Красноярском крае - 0,99, в Санкт-Петербурге - 0,96. В Москве коэффициент, в воскресенье подскочивший до максимума с начала месяца, резко сократился и составил 0,95, в Нижегородской области - 0,94, в Московской - 0,93.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.