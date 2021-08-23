Врачи в Коммунарке за время пандемии выполнили более 5 тыс. экстренных операций

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Врачи в медицинском комплексе в Коммунарке в Москве с марта 2020 года провели более 5 тыс. экстренных хирургических вмешательств. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Медицинский комплекс в Коммунарке принял первых пациентов в марте 2020 года. За это время здесь оказали помощь более чем 38 тыс. человек. Часть из них нуждалась в экстренных хирургических вмешательствах. Врачи стационара в условиях "красной зоны" за этот период выполнили более 5 тыс. различных операций", - говорится в сообщении.

Большая часть хирургических вмешательств - это экстренная помощь пациентам с осложненным течением COVID-19. "Таких вмешательств проведено более 2,7 тыс. Коронавирусная инфекция увеличивает риск возникновения тромбозов. Это видно и по количеству проведенных у нас сосудистых операций: из 5 тыс. всех операций они составляют более 900", - привели в пресс-службе слова заместителя главного врача медицинского комплекса в Коммунарке Игоря Тюрина.

В стационаре были также выполнены 71 нейрохирургическая операция, 131 операция по травматологическому профилю, 239 урологических и 241 эндоскопическая операция, а также около 500 операций различного типа на брюшной полости и прочие вмешательства.

Для того, чтобы экстренную хирургическую помощь в городе в условиях пандемии все пациенты получили качественно и в полном объеме, был переработан ряд правил ее оказания. В их числе - новая маршрутизация пациентов, новые критерии комплексной оценки их состояния, а также создание безопасных условий для работы медицинского персонала, как при оказании экстренной хирургической помощи, так и при проведении диагностических исследований.