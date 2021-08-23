Нарушения антиковидных мер выявлены на Юго-Западном рынке в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 23 августа. /ТАСС/. Нарушения антиковидных мер выявлены на одном из крупнейших в Воронеже рынков - Юго-Западном, материалы переданы в Советский районный суд. Владельцам рынка грозит штраф до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Не раз говорил предпринимателям: нужно четко соблюдать антиковидные меры. К сожалению, прислушались не все. Один из примеров - Юго-Западный рынок Воронежа. Организация неоднократно нарушала нормы, а ситуация там явно не улучшалась <...> В конце прошлой недели в отношении юрлица, управляющего там торговыми точками, составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения - прим. ТАСС)", - написал Гусев.

Он добавил, что материалы переданы в Советский райсуд Воронежа, нарушителю грозит штраф на юрлицо до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток. "Надеюсь, пример мобилизует воронежских бизнесменов, а тех, кто еще не соблюдает правила, заставит пересмотреть свои взгляды", - сообщил Гусев.

Как сообщается на сайте управления Роспотребназдора по Воронежской области, на объектах Юго-Западного рынка в ходе рейдов выявляют предпринимателей, которые нарушают санитарные меры борьбы с распространением коронавируса, например, в отношении владельца одного их мясных павильонов возбуждено дело по ст 6.3 ч. 2 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), по которому 19 августа Советский райсуд приостановил работу торговой точки на 20 суток.

С начала пандемии в Воронежской области выявлен 114 385 случаев заражения коронавирусом, из них 101 192 человека выздоровели, 4 868 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей. В регионе отменены все массовые мероприятия.