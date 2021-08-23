Хуснуллин заявил, что в Крыму стоит задача полностью обеспечить полуостров инфраструктурой

ТАСС, 23 августа. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что основная задача в Крыму сегодня - это обеспечение всего полуострова необходимой инфраструктурой для бесперебойной подачи электроэнергии, воды и не только.

"Наша задача - создать, чтобы инфраструктура была повсеместная: более менее привести дороги в порядок, обеспечить энергоснабжением, водоснабжением в постоянном режиме", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

Он пояснил, что помимо строительства крупных объектов, в регионе нужно уделять внимание состоянию остальной инфраструктуры, которая "осталась со времен Украины".

"Есть еще огромное количество мелких дорог. Отдыхающие, которые отдыхают в конкретном месте, видят, что дороги в плохом состоянии, видят, что где-то есть перебои с электричеством, с водой - это отдельная наша проблема серьезная", - добавил Хуснуллин.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.