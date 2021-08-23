Более 50 сыроваров Подмосковья представят продукцию на фестивале "Сыр. Пир. Мир" в Истре

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Свыше 50 сыроварен из 22 подмосковных округов представят продукцию на всероссийском гастрономическом фестивале "Сыр. Пир. Мир", который пройдет в Истре с 26 по 29 августа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Фермеры более 50 сыроварен из 22 городских округов Подмосковья представят свою продукцию на фестивале "Сыр. Пир. Мир" в Истринском городском округе. Наши сыроделы привезут около 25 тонн сыра более сотни сортов", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского.

Он добавил, что всего в фестивале планируют принять участие более 100 фермерских хозяйств Московской области. Кроме этого, на гастрономический фестиваль приедут более 360 участников из 54 регионов России, 178 из которых - сыровары.

"Наши подмосковные производители сыра стали победителями в рамках национального конкурса "Вкусы России". Также в начале текущего года Подмосковье вышло на первое место по производству сыра в России. У наших сыроделов есть богатый опыт, которым они смогут поделиться на фестивале, заключить взаимовыгодные контракты", - добавил Воскресенский.