Самыми популярными в Кабардино-Балкарском госуниверситете стали медицинские специальности

НАЛЬЧИК, 23 августа. /ТАСС/. Абитуриенты при поступлении в 2021 году в Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ), расположенный в Нальчике, чаще всего выбирают медицинские специальности. Об этом сообщил ТАСС и. о. проректора по организации приема и довузовской деятельности КБГУ Арсен Хараев.

"Самые популярные направления обучения и подготовки это медицинские. <...> Например, "Лечебное дело" - на 60 бюджетных мест приходится более 880 заявлений. Еще одно направление - "Педиатрия" - на 50 бюджетных мест было подано более 600 заявлений", - рассказал собеседник агентства.

Хараев также отметил, что в числе востребованных направлений и экономика. Кроме того, в этом году наблюдается подъем популярности у направления "Информационная безопасность" - на 30 бюджетных мест - 218 заявлений. "Но есть и целый перечень других смежных направлений подготовки: "Информатика и вычислительная техника", "Прикладная информатика", "Радиотехника", "Электроника", которые могут принять всех тех, которые не попали на направление "Информационная безопасность", - пояснил он.

В этом году абитуриенты имеют право подать на семь направлений подготовки одновременно, что повышает шансы на поступление, подчеркнул Хараев. "Хочу также отметить лингвистику. Кстати, языковая подготовка (английский язык) тоже имеет большую популярность: на 17 бюджетных мест - 105 заявлений. Есть новые направления подготовки "английский плюс французский", "английский плюс немецкий", но они чуть менее популярны. <...> Из новых специальностей могу назвать "Социологию" - на 15 бюджетных мест у нас 194 заявления в этом году, то есть второй год это направление подготовки только набирает популярность", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, в этом году в вузе открылось направление "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура". Всего в новом учебном году КБГУ проводит набор по трем новым программам бакалавриата и четырем специальностям среднего профессионального образования. Ранее сообщалось, что на 2021-2022 учебный год контрольные цифры приема на бюджет в КБГУ были увеличены на 10% и составили 1 340 мест по направлениям подготовки и специальностям высшего образования и 580 мест - по специальностям среднего профессионального образования.